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        Somaspor telafi istiyor

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste iki maçını kaybedip alt sıralara gerileyen Somaspor, yarın 8'inci hafta müsabakasında Belediye Derincespor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 10:11 Güncelleme: 19.10.2024 - 10:11
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        Somaspor telafi istiyor
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste iki maçını kaybedip alt sıralara gerileyen Somaspor, yarın 8'inci hafta müsabakasında Belediye Derincespor'a konuk olacak. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak karşılaşmayı Berkan Çetin yönetecek. Somaspor Teknik Direktörü Erman Güraçar bu maçı kazanıp çıkışa geçeceklerine inandığını belirterek, "Son iki karşılaşmamızdan puan alamadık. Kayıplarımızı telafi etme zamanı geldi" diye konuştu.

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