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        Özel: Bu işe bulaşan tüm hastanelere Meclis'te hep birlikte el koyalım, kamulaştıralım

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bebeklerin öldürülmesine ilişkin "15 Temmuz gecesi bir grup hain darbeye kalkıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 00:22 Güncelleme: 20.10.2024 - 00:25
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        Özel: Bu işe bulaşan tüm hastanelere Meclis'te hep birlikte el koyalım, kamulaştıralım
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bebeklerin öldürülmesine ilişkin "15 Temmuz gecesi bir grup hain darbeye kalkıştı. OHAL ilan edildi. Bunların bütün mülküne KHK'larla el konuldu. Şimdi OHAL'e falan gerek yok. OHAL, kanunun yetkisini kullanır. Eğer varsanız, zaten yeterli milletvekili sizde var. 128 de bizde var. Bir araya geldiğimizde yetkimizle bu tür işlere karşı AYM’ye gitmek, vallahi Anayasa buna cevaz vermiyorsa neye verecek gerçekten bilmiyorum. Eğer varsanız bu işe bulaşan bütün hastaneleri, FETÖ'nün yaptığı hastanelere, okullara nasıl KHK ile el koyduysanız, bu işe bulaşan bütün hastanelere salı günü Meclis’te hep beraber el koyalım, kamulaştıralım" dedi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in 6'ncı ay programına katıldı. Gündemdeki önemli konular hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, "Bugüne kadar savsaklıyorlar. Ve o işi yapmayanlar il müdürlüğünden bakanlığa yükselecek kadar arkalarına gücü almışlar. Peki ne öğrendik bugün? Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu denetmenlerinden birinden gelen isimsiz maille öğrendik ki aslında bu hastanelerin denetlenmesi Sağlık Bakanlığı'nda ama esas görev Sosyal Güvenlik Kurumu’nda. Sağlık Bakanlığı tespitleri yapmış, üstüne düştüğü halde topu bunlara atmış. Sağlık Bakanlığı'nın, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün sorumluluğunu azaltmaz, aksine arttırır. SGK da diyor ki 'O kadar azız ki eczacısı, doktoru, artık bu maaşlara kimse kuruma gelmiyor. Hiçbir denetim yapılamıyor. Hele hele özel hastaneler, hep bunlar iktidara yakın isimler. Denetlenemiyor. Bulunsa bile paralı denetim yapın siz Sosyal Güvenlik Kurumusunuz, sağlık kısmına bakmayın' diyorlar. Doktoru, eczacısı, diş hekimi olmasına rağmen bütün güçlüklerine rağmen. Ve diyorlar ki 'Eğer ki biz bu olayda olduğu gibi içeriğe yönelik bir denetime girişecek olursak hemen sen nasıl bunu yaparsın, suç duyurusunda bulunursak görevimiz gereği, nasıl suç duyurusu yaparsın diye'; suçlular değil, denetleyenler cezalandırılıyor. Bu iktidar, özel hastaneleri hem yeni doğanlar üzerinden bu ortaya çıkan meseleyi eşeleyin göreceksiniz diyaliz hastaları üzerinden yapılan ve halk sağlığını tehdit eden benzer çarkları ve tüm hastaların nakillerinde yapılan yolsuzlukları ortaya çıkaracak iradeyi göstermeyelim diye SGK’nın denetçilerine, müfettişlerine baskı var. Kalitesizleştirme var. Yalnızlaştırma var ve kurumu bir şekilde etkisizleştirme var. Sağlık Bakanlığı, ben yapmam al sen yap diye yolluyor. Buradakilere senin işin sağlık değil, fatura kontrolü dışına çıkmayın diyorlar. Yani bu bebeklerin ölümünde ve bu işin bu vicdansızlığın yaşanmasında öyle kişisel değil, her birinin bir daha güneş yüzü görmemesini temenni ederim. Fevkalade kurumsal bir durum var. O yüzden sabah da söyledim. Dedim ki 15 Temmuz gecesi bir grup hain darbeye kalkıştı. OHAL ilan edildi. Bunların bütün mülküne KHK’lerle el konuldu. Şimdi OHAL'e falan gerek yok. OHAL, kanunun yetkisini kullanır. Eğer varsanız, zaten yeterli milletvekili sizde var. 128 de bizde var. Bir araya geldiğimizde yetkimizle bu tür işlere karşı AYM’ye gitmek, vallahi anayasa buna cevaz vermiyorsa neye verecek gerçekten bilmiyorum. Eğer varsanız bu işe bulaşan bütün hastaneleri, FETÖ'nün yaptığı hastanelere, okullara nasıl KHK ile el koyduysanız, bu işe bulaşan bütün hastanelere salı günü Meclis’te hep beraber el koyalım, kamulaştıralım diyoruz" diye konuştu.

        'EL Mİ YAMAN, BEY Mİ YAMAN GÖRSÜNLER'

        Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Burada ben haber beklerken haber geldi. Konuya karışmış sayısı daha çok da 9 hastanenin lisanslarını, ruhsatlarını iptal etmişler. Ne olacak biliyor musunuz? Hastane sahibi isim değiştirecek. Yeni isimle ruhsat başvurusu yapılacak. Prosedür takip edilecek. Eski sisteme dönülecek. Ne olacak biliyor musunuz? Bu ruhsat iptal davalarına toplumdaki tansiyon düşünce, idari mahkemede itiraz, yandaşlaştırılmış ya da yandaşken partili bir avukatken hakim yapılmış birisine denk getirilecek, yürütmeyi durdurma talebi uygun görülecek. Aynı ruhsatla bile devam. Buradan sesleniyorum; ey Recep Tayyip Erdoğan, senin de torunun var. Senin de evlatların var. Hepimizin yüreği dağlandı. Eğer gerçekten samimiysen bu işe karışan bütün hastaneleri salı günü oy birliğiyle Meclis’te kamulaştıralım. El mi yaman, bey mi yaman görsünler. Ruhsat iptali demek ben bizimkileri biraz göz ucundan, gözünüzün önünden çekiyorum sonra onların işini hallederiz demektir. Bunu en net şekilde ifade etmek istiyorum."

        Özel son olarak, "Ben bu geceyi bizimle geçiren, bu kıymetli cuma akşamını bize ayıran bütün Manisalılara teşekkür ediyorum. Bütün emekçilerimize teşekkür ediyorum. Bizi ekranları başından izleyenlere teşekkür ediyorum. Ve şunu söylüyorum; inanarak, büyük bir inançla, büyük bir özgüvenle birileri birinci parti olmuş Cumhuriyet Halk Partisi onu paçasından çekmek istiyorlar. Bunu yapanlar CHP'nin iktidarından korkanlar, bunu yapanlar, bu yeni doğanları yapamayacak olan olanlar, o yolsuzlukları yapamayacak olanlar Türkiye'yi gerilettiremeyecek olanlar Cumhuriyet Halk Partisi iktidarından korkuyorlar. Biz onlardan korkmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.

        Konuşmasının sonunda Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yarın 18 yaşına girecek olan kızı Nehir Zeyrek’e parti rozetini taktı.

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