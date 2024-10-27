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        Manisa FK'nın rakibi Esenler Erokspor

        1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Iğdır FK'ya 1-0 mağlup olup üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Manisa Futbol Kulübü yarın 10'uncu haftanın kapanış maçında evinde Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 12:24 Güncelleme: 27.10.2024 - 12:24
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        Manisa FK'nın rakibi Esenler Erokspor
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        1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Iğdır FK'ya 1-0 mağlup olup üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Manisa Futbol Kulübü yarın 10'uncu haftanın kapanış maçında evinde Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Ömer Tolga Güldibi'nin yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

        Manisa FK'da Iğdır deplasmanında kırmızı kart gören Awuku, mücadelede forma giyemeyecek. Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, geçen hafta alınan yenilgiyi telafi edeceklerini belirterek, "Rakibimiz de bizim gibi üst sıraları hedefliyor. Kazanıp yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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