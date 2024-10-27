Manisa FK'nın rakibi Esenler Erokspor

Manisa FK'da Iğdır deplasmanında kırmızı kart gören Awuku, mücadelede forma giyemeyecek. Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, geçen hafta alınan yenilgiyi telafi edeceklerini belirterek, "Rakibimiz de bizim gibi üst sıraları hedefliyor. Kazanıp yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

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