Turgutlu 1984 - Sebat Gençlikspor: 1-3

TFF3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta galibiyetsiz düşme hattındaki 7 Eylül Turgutlu 1984, Sebat Gençlikspor'a da iç sahada direnemedi: 1-3. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Turgutlu 13'üncü dakikada Berat Emir'le öne geçmesine rağmen 29 ve 62'nci dakikalarda Taha Balcı, 90+2'de Samet Bulut'un golleri Karadeniz ekibine 3 puanı getirdi. Turgutlu ekibi 9 maçta yalnız 2 puanla dibe demir attı.

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