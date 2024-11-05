Manisa Basket 4'te 4 için Yunanistan'da

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Süper Lig'deki kötü performansının aksine çıktığı 3 maçı da kazanıp H Grubu'nda lider olan Manisa Basket yarın Yunanistan'da Peristeri deplasmanına çıkacak. Andreas Papandreou Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Manisa ekibi grupta 3'te 0 çeken Yunan ekibini 22 Ekim'de Manisa'daki mücadelede 79-77 yenmeyi başarmıştı.

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