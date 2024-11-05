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        Manisa Basket 4'te 4 için Yunanistan'da

        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Süper Lig'deki kötü performansının aksine çıktığı 3 maçı da kazanıp H Grubu'nda lider olan Manisa Basket yarın Yunanistan'da Peristeri deplasmanına çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 13:11 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:15
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        Manisa Basket 4'te 4 için Yunanistan'da
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        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Süper Lig'deki kötü performansının aksine çıktığı 3 maçı da kazanıp H Grubu'nda lider olan Manisa Basket yarın Yunanistan'da Peristeri deplasmanına çıkacak. Andreas Papandreou Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Manisa ekibi grupta 3'te 0 çeken Yunan ekibini 22 Ekim'de Manisa'daki mücadelede 79-77 yenmeyi başarmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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