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        Manisa'da kaçak sigara üretimine suçüstü; 5 gözaltı

        MANİSA'nınTurgutlu ilçesinde polis ve jandarmanın ortak operasyonunda kaçak sigara üretimi yapan 5 kişi, suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 11:26 Güncelleme: 08.11.2024 - 11:30
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        Manisa'da kaçak sigara üretimine suçüstü; 5 gözaltı
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        MANİSA'nınTurgutlu ilçesinde polis ve jandarmanın ortak operasyonunda kaçak sigara üretimi yapan 5 kişi, suçüstü yakalandı. Piyasa değeri 5 milyon 850 bin TL olan çok sayıda kaçak tütün ve malzeme de ele geçirildi.

        Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak sigara üretimi yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik 5 ayrı iş yeri ile 1 çiftlik evine operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan aramalarda; piyasa değeri 5 milyon 850 bin TL olan 586 bin 120 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 3 bin 100 kilogram kıyılmış tütün, 1 milyon 178 bin bandrolsüz boş makaron, 335 kilogram nargile tütünü, 12 sigara sarma makinesi, 8 hava kompresörü, 245 bin 500 adet sigara sarma kağıdı, 706 adet ikiz bandrol, 630 bin kilit poşet, ruhsatsız 1 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerden J.G (32) ve Y.G (30), M.G (32) ve K.G. (60) evlerinde, S.G (24) ise çiftlik evinde elektronik sigara sarma makineleri ile kaçak sigara üretimi yaparken suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı.

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