Manisa FK çıkış peşinde

Ligde çıktığı son 5 maçın 4'ünü kaybeden siyah-beyazlı ekibin 14 puanı bulunuyor. Çıktığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken bu periyotta kalesinde yalnız 1 gol gören Erzurumspor ise 22 puanda.

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