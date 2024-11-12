Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Basket'e Litvanyalı çalıştırıcı

        BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 6 maçı da kaybederek dibe demir atan Manisa Basket, Ertuğ Tuzcukaya ile yollarını ayırması sonrası antrenörlük görevine Zalgiris Kaunas ve Litvanya Milli Takımı'nın eski çalıştırıcısı Kazys Maksvytis'i getiriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 11:17 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Basket'e Litvanyalı çalıştırıcı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 6 maçı da kaybederek dibe demir atan Manisa Basket, Ertuğ Tuzcukaya ile yollarını ayırması sonrası antrenörlük görevine Zalgiris Kaunas ve Litvanya Milli Takımı'nın eski çalıştırıcısı Kazys Maksvytis'i getiriyor. Manisa ekibinin adı Hapoel Tel Aviv'le de anılan 47 yaşındaki Maksvytis'le anlaştığı, deneyimli çalıştırıcının yarın kente gelerek takımla antrenmanlara başlayacağı öğrenildi. Sezon öncesi Ozan Bulkaz'la resmi maça çıkmadan vedalaşan Manisa Basket, lige 1 haftadan kısa süre kala Ertuğ Tuzcukaya'yla anlaşmıştı. Manisa Basket hafta başında CEO'luk görevine Can Pelister, yardımcı antrenörlüğe de Serhat Çetin'i getirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Silah varsa siyaset yoktur"
        "Silah varsa siyaset yoktur"
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ortaya çıktı
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ortaya çıktı
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Amazon çalışan verileri çalındı!
        Amazon çalışan verileri çalındı!
        Geçen sezonu arattı!
        Geçen sezonu arattı!
        Trump'ın şahin ataması: Thomas "Sınır Çarı" Homan
        Trump'ın şahin ataması: Thomas "Sınır Çarı" Homan
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Balık popülasyonuna kameralı takip!
        Balık popülasyonuna kameralı takip!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı
        Tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı
        Elektrik sobası 5 can aldı
        Elektrik sobası 5 can aldı
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Japonya'nın hayalet adasına yolculuk...
        Japonya'nın hayalet adasına yolculuk...
        Bitcoin'de tarihi yükseliş
        Bitcoin'de tarihi yükseliş

        Benzer Haberler

        Demirci'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Demirci'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Manisa FK lideri devirdi
        Manisa FK lideri devirdi
        Manisa Basket direnemedi
        Manisa Basket direnemedi
        Manisa'da kadınlar yaptıkları ürünlerden elde ettikleri gelirle öğrencilere...
        Manisa'da kadınlar yaptıkları ürünlerden elde ettikleri gelirle öğrencilere...
        Manisa Basket - Fenerbahçe Beko: 82-90
        Manisa Basket - Fenerbahçe Beko: 82-90
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi