GEDİZ Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, Gediz Nehri'nin kirliliğine çözüm bulunamadığını belirterek, "Turgutlu'da oluşan kirlilik hem Manisa'yı hem İzmir'i kirletiyor" dedi.

GEMA Vakfı Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, bir otelde basın toplantısı düzenledi. 30 yıldır başkan olarak görev yaptığını ifade eden Kilimcigöldelioğlu, bu süre zarfında Manisa'da 15 valinin değiştiğine dikkat çekti. Valilerin kısa süre kalmasından dolayı Gediz Nehri'nde kirliliğe yeteri kadar odaklanılamadığını söyleyen Başkan Kilimcigöldelioğlu, "Özellikle Havza merkezleri olan, Manisa, İzmir, Aydın ve Tekirdağ'da valiler en az 4 yıl çalışmalı ki bu konuda verim alınsın. Valililerimizin, bütün belediye başkanlarımızın Gediz Nehri'ndeki tüm sorunları yerinde göstermesini istiyoruz. Masa başında bu işi çözemezsiniz. Hep birlikte bu kirliliğe son vermek için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.