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        Manisa'da cip, otomobile çarptı; 2 sürücü yaralı

        MANİSA'nın Kula ilçesinde yoğun sis nedeniyle cipin otomobile arkadan çarptığı kazada 2 sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 13:13 Güncelleme: 20.11.2024 - 13:15
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        Manisa'da cip, otomobile çarptı; 2 sürücü yaralı
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        MANİSA'nın Kula ilçesinde yoğun sis nedeniyle cipin otomobile arkadan çarptığı kazada 2 sürücü yaralandı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda İzmir'den Uşak yönüne giden Gamzegül Genç'in kullandığı 35 AJU 431 plakalı cip, Gökhan Akdağ yönetimindeki 34 KLN 766 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Genç ve Akdağ, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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