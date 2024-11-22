Manisa FK, Başkent'te galibiyet arıyor

Teknik direktör Çağdaş Çavuş milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Play-Off hattına girmek için mutlaka kazanmalıyız. Seri yakalayarak üst sıralarda yer alacağız" dedi. Bu maç öncesi Manisa FK'nın 17, Ankara Keçiörengücü'nün ise 15 puanı bulunuyor.

1'inci Lig'de milli ara öncesi evinde Erzurumspor'u 2-0 yenerek rakibini liderlik koltuğundan indiren ve 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Manisa Futbol Kulübü, 13'üncü hafta müsabakasında yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Ankara Aktepe Stadı'nda oynanacak mücadelenin başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Konuk Manisa FK'da kart cezalıları defans oyuncusu Philip Awuku ile orta saha Armin Hodzic, Ankara'da forma giyemeyecek.

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