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        Manisa Basket'e lider konuk

        BASKETBOL Süper Ligi'nde 6 haftayı mağlup tamamladıktan sonra Litvanyalı yeni çalıştırıcısı Kazys Maksvytis yönetimindeki deplasmanda Türk Telekom'u yenerek ilk galibiyetini alan Manisa Basket milli aranın ardından yarın 7'de 7 yapan namağlup lider Tofaş'ı konuk edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 10:51 Güncelleme: 28.11.2024 - 10:55
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        Manisa Basket'e lider konuk
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde 6 haftayı mağlup tamamladıktan sonra Litvanyalı yeni çalıştırıcısı Kazys Maksvytis yönetimindeki deplasmanda Türk Telekom'u yenerek ilk galibiyetini alan Manisa Basket milli aranın ardından yarın 7'de 7 yapan namağlup lider Tofaş'ı konuk edecek. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Maçın bilet fiyatları 45 ile 270 TL arasında değişiyor. Manisa Basket'te haber vermeden takımdan ayrılan Troy Brown'ın yerine transfer edilen şutör guard Brodric Thomas ve ilk haftalardaki müthiş performansı sonrası transfer olduğu Euroleague ekibi Maccabi Tel Aviv'den geriye dönen Saben Lee bu maçta forma giyecek. Manisa Basket, Antrenör Kazys Maksvytis'in yardımcılığına eski basketbolcu Darius Songaila'yı getirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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