Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        İşçi servis midibüs ile süt kamyonu çarpıştı: 9 yaralı

        MANİSA'nınSalihli ilçesinde işçi servis midibüs ile süt kamyonunun çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 12:09 Güncelleme: 02.12.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşçi servis midibüs ile süt kamyonu çarpıştı: 9 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA'nınSalihli ilçesinde işçi servis midibüs ile süt kamyonunun çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında Salihli-Gördes yolunda meydana geldi. Salihli yönünden Gördes'e gitmekte olan T.E. yönetimindeki 45 ATK 442 plakalı süt kamyonu ile karşı yönden gelen tarım işçilerini taşıyan M.B.'nin kullandığı 45 J 7132 plakalı işçi servis midibüsü çarpıştı. Süt kamyonu sürücüsü T.E. ile tarım işçileri F.O., M.K., Z.Ö., M.O., K.K., E.S., F.K. ve M.Ö. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 yılın şampiyonu hangi şehir?
        5 yılın şampiyonu hangi şehir?
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        Kahramanmaraş'ta fırtına can aldı!
        Kahramanmaraş'ta fırtına can aldı!
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Scholz Ukrayna'da: Çantasını hiç bırakmadı
        Scholz Ukrayna'da: Çantasını hiç bırakmadı
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        İşe giderken 5 kurşunla öldürüldü!
        İşe giderken 5 kurşunla öldürüldü!
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Yılın kelimesi: Beyin çürümesi
        Yılın kelimesi: Beyin çürümesi
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        Putin Merkel'den özür diledi
        Putin Merkel'den özür diledi
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Evliliklerinde kriz var
        Evliliklerinde kriz var
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        Sergen Yalçın noktayı koydu!
        Sergen Yalçın noktayı koydu!

        Benzer Haberler

        Manisa FK toparlanamadı
        Manisa FK toparlanamadı
        Somaspor'da 3'te 3 sevinci
        Somaspor'da 3'te 3 sevinci
        Manisa Basket salladı yıkamadı
        Manisa Basket salladı yıkamadı
        Demirci'de asfaltlama çalışmaları başladı
        Demirci'de asfaltlama çalışmaları başladı
        Manisa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
        Manisa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi