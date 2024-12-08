7 Eylül Turgutlu 1984 - Niğde Belediyespor: 1-1

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ligin dibine demir atan 7 Eylül Turgutlu 1984 evinde Niğde Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Niğde Belediyespor, karşılaşmanın 26'ncı dakikasında Ömer Faruk Demirel'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Turgutlu temsilcisi 80'inci dakikada Furkan Ceylan ile skora denge getirdi: 1-1. Bu sonuçla 7 Eylül Turgutlu 1984 ligde 6 puana ulaşırken, Niğde ekibi puanını 13'e çıkardı.

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