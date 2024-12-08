Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        'Gazze'ye savaşmaya gidiyorum' deyip evden çıktı, 14 ay sonra özgürlüğüne kavuştu

        MANİSA'nın Saruhanlı ilçesindeki evinden yaklaşık 14 ay önce 'Gazze'ye savaşmaya gidiyorum' diyerek çıkan, Suriye'de rejim güçleri tarafından yakalanıp, cezaevine konulan Engin Arslan (30), dün gece özgürlüğüne kavuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 16:51 Güncelleme: 08.12.2024 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Gazze'ye savaşmaya gidiyorum' deyip evden çıktı, 14 ay sonra özgürlüğüne kavuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA’nın Saruhanlı ilçesindeki evinden yaklaşık 14 ay önce 'Gazze’ye savaşmaya gidiyorum' diyerek çıkan, Suriye’de rejim güçleri tarafından yakalanıp, cezaevine konulan Engin Arslan (30), dün gece özgürlüğüne kavuştu.

        Saruhanlı ilçesinde yaşayan Engin Arslan (30), İsrail'in katliam yaptığı Gazze’ye gitmek için geçen yıl 11 Ekim’de evinden ayrıldı. 3 çocuklu Arslan ailesinin iki oğlundan biri olan Engin Arslan, Hatay’dan kaçak yollarla girdiği Suriye’de yakalandı. En son ablasına bir camide dinlendiğini belirten mesaj atan

        Engin Arslan’dan bir daha haber alınamadı. Gözü yaşlı aile en azından oğullarının yaşadığını öğrenebilmek için yetkililerden yardım istedi.

        Beklenen haberi AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu verdi. Yenişehirlioğlu, Suriye’de rejim güçleri tarafından tutuklanan Engin Arslan’ın dün gece itibarıyla özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi. Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye sınırına ulaşmak üzere olan Arslan’ın sınırdan sorunsuz bir şekilde geçmesi için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştüğünü de söyledi. Arslan’ın kısa süre içerisinde Manisa’da olması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        Dünyadan peş peşe Suriye açıklamaları
        Dünyadan peş peşe Suriye açıklamaları
        Muhalifler Esad'ın konutunda
        Muhalifler Esad'ın konutunda
        Habertürk ekibi Şam girişinde
        Habertürk ekibi Şam girişinde
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Şam'dan havalanan uçaktan sinyal alınamıyor
        Şam'dan havalanan uçaktan sinyal alınamıyor
        13 yıllık trajedi! Aylan bebek mülteci dramının sembolü olmuştu
        13 yıllık trajedi! Aylan bebek mülteci dramının sembolü olmuştu
        Maçta goller var!
        Maçta goller var!
        İspanya'da gündem yine Arda Güler!
        İspanya'da gündem yine Arda Güler!
        Suriye'nin 'hakim muhalifi' HTŞ nedir?
        Suriye'nin 'hakim muhalifi' HTŞ nedir?
        Suriyeliler Esad'ın düşmesini kutluyor
        Suriyeliler Esad'ın düşmesini kutluyor
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Kasımpaşa'dan resmi açıklama: Mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa'dan resmi açıklama: Mahkemeye gidiyor!
        Darphane’den iddialara net yanıt: UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli
        Darphane’den iddialara net yanıt: UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli
        "Kendini Roma'da sanıyor!"
        "Kendini Roma'da sanıyor!"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        "Peki kim üretecek"
        "Peki kim üretecek"
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu

        Benzer Haberler

        Manisa'da Suriyeliler, Esad rejiminin devrilmesini kutladı
        Manisa'da Suriyeliler, Esad rejiminin devrilmesini kutladı
        7 Eylül Turgutlu 1984 - Niğde Belediyespor: 1-1
        7 Eylül Turgutlu 1984 - Niğde Belediyespor: 1-1
        Somaspor - Erbaaspor: 1-1
        Somaspor - Erbaaspor: 1-1
        Manisa'da kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Manisa'da kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Manisa'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı
        Manisa'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı
        Manisa'da belgede sahtecilik ve vergi kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 7...
        Manisa'da belgede sahtecilik ve vergi kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 7...