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        Kazan patlaması sonucu yaralanan fabrika işçisi kurtarılamadı

        MANİSA'dabuhar kazanının patlaması sonucu yaralanan fabrika işçilerden Sebahattin Çorapçı (27), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 12:27 Güncelleme: 10.12.2024 - 12:30
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        Kazan patlaması sonucu yaralanan fabrika işçisi kurtarılamadı
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        MANİSA'dabuhar kazanının patlaması sonucu yaralanan fabrika işçilerden Sebahattin Çorapçı (27), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Atatürk Mahallesi'ndeki bir süt fabrikasının üretim alanındaki buhar kazanı, 4 Aralık sabahı henüz belirlenemeyen nedenle patladı, 2'si ağır 5 işçi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan 2 işçi, ikinci derece yanık nedeniyle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi gören yaralılardan evli, 1 çocuk babası Sebahattin Çorapçı, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Çorapçı'nın ölüm haberi, ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Sebahattin Çorapçı’nın cenazesi, bugün ikindi vakti Akhisar'ın Dolmadeğirmen Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        Diğer yandan olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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