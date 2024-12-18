Manisa Basket- FMP Beograd: 103-84

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi H Grubu’ndan çıkmayı daha önce garantileyen Manisa Basket, son grup maçında Sırbistan temsilcisi FMP Beograd'ı ağırladı. Maç 103-84 Manisa Basket’in galibiyetiyle sona erdi. İlk periyodu 23-10 üstün tamamlayan Manisa ekibi devre arasına 14 sayı önde girdi: 51-37. Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü koruyan Manisa Basket son bölüme girilirken 20 sayı üstünlük sağladı: 81-61. Final periyodunda rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Manisa ekibi müsabakadan galip ayrıldı: 103-84.

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