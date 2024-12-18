Manisa Basket- FMP Beograd: 103-84
SALON:Muradiye SporHAKEMLER: Manuel Mazzoni (İtalya), Nicolas Maestre (Fransa), Ariadna Chueca Morena (İspanya)MANİSA BASKET: Pickett, Chiozza 9, Lee 28, Echodas 13, Besson 22, Apaydin 8, Ahmet 2, Cengizhan 3, White Jr 10, Mustafa 2, Yunus 6FMP Beograd: Popovic 5, Gasic 12, Radosavljevic 2, Novak 5, Lazerevic 15, Rebec 18, Saranovic 2, Simovic 2, Tasic 15, Stanojevic 3, Stojanovic, Barna 51'İNCİ PERİYOT: 23-10İLK YARI: 51-373'ÜNCÜ PERİYOT: 81-61BASKETBOL Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndan çıkmayı daha önce garantileyen Manisa Basket, son grup maçında Sırbistan temsilcisi FMP Beograd'ı ağırladı.
SALON:Muradiye Spor
HAKEMLER: Manuel Mazzoni (İtalya), Nicolas Maestre (Fransa), Ariadna Chueca Morena (İspanya)
MANİSA BASKET: Pickett, Chiozza 9, Lee 28, Echodas 13, Besson 22, Apaydin 8, Ahmet 2, Cengizhan 3, White Jr 10, Mustafa 2, Yunus 6
FMP Beograd: Popovic 5, Gasic 12, Radosavljevic 2, Novak 5, Lazerevic 15, Rebec 18, Saranovic 2, Simovic 2, Tasic 15, Stanojevic 3, Stojanovic, Barna 5
1’İNCİ PERİYOT: 23-10
İLK YARI: 51-37
3’ÜNCÜ PERİYOT: 81-61
BASKETBOL Şampiyonlar Ligi H Grubu’ndan çıkmayı daha önce garantileyen Manisa Basket, son grup maçında Sırbistan temsilcisi FMP Beograd'ı ağırladı. Maç 103-84 Manisa Basket’in galibiyetiyle sona erdi. İlk periyodu 23-10 üstün tamamlayan Manisa ekibi devre arasına 14 sayı önde girdi: 51-37. Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü koruyan Manisa Basket son bölüme girilirken 20 sayı üstünlük sağladı: 81-61. Final periyodunda rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Manisa ekibi müsabakadan galip ayrıldı: 103-84.
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