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        Manisa Basket- FMP Beograd: 103-84

        SALON:Muradiye SporHAKEMLER: Manuel Mazzoni (İtalya), Nicolas Maestre (Fransa), Ariadna Chueca Morena (İspanya)MANİSA BASKET: Pickett, Chiozza 9, Lee 28, Echodas 13, Besson 22, Apaydin 8, Ahmet 2, Cengizhan 3, White Jr 10, Mustafa 2, Yunus 6FMP Beograd: Popovic 5, Gasic 12, Radosavljevic 2, Novak 5, Lazerevic 15, Rebec 18, Saranovic 2, Simovic 2, Tasic 15, Stanojevic 3, Stojanovic, Barna 51'İNCİ PERİYOT: 23-10İLK YARI: 51-373'ÜNCÜ PERİYOT: 81-61BASKETBOL Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndan çıkmayı daha önce garantileyen Manisa Basket, son grup maçında Sırbistan temsilcisi FMP Beograd'ı ağırladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 22:46 Güncelleme: 18.12.2024 - 22:50
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        Manisa Basket- FMP Beograd: 103-84
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        SALON:Muradiye Spor

        HAKEMLER: Manuel Mazzoni (İtalya), Nicolas Maestre (Fransa), Ariadna Chueca Morena (İspanya)

        MANİSA BASKET: Pickett, Chiozza 9, Lee 28, Echodas 13, Besson 22, Apaydin 8, Ahmet 2, Cengizhan 3, White Jr 10, Mustafa 2, Yunus 6

        FMP Beograd: Popovic 5, Gasic 12, Radosavljevic 2, Novak 5, Lazerevic 15, Rebec 18, Saranovic 2, Simovic 2, Tasic 15, Stanojevic 3, Stojanovic, Barna 5

        1’İNCİ PERİYOT: 23-10

        İLK YARI: 51-37

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 81-61

        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi H Grubu’ndan çıkmayı daha önce garantileyen Manisa Basket, son grup maçında Sırbistan temsilcisi FMP Beograd'ı ağırladı. Maç 103-84 Manisa Basket’in galibiyetiyle sona erdi. İlk periyodu 23-10 üstün tamamlayan Manisa ekibi devre arasına 14 sayı önde girdi: 51-37. Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü koruyan Manisa Basket son bölüme girilirken 20 sayı üstünlük sağladı: 81-61. Final periyodunda rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Manisa ekibi müsabakadan galip ayrıldı: 103-84.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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