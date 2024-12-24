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        Manisa Futbol Kulübü yükselişte

        1'inci Lig'deki üst üste 3 mağlubiyet alıp düşme hattına girdikten sonra son 2 maçında deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0, evinde Şanlıurfaspor'u 2-1 yenerek moral bulan Manisa Futbol Kulübü, puan tablosunda 6 basamak yükselerek 17'nci sıradan 11'inci sıraya yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 12:44 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:50
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        Manisa Futbol Kulübü yükselişte
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        1'inci Lig'deki üst üste 3 mağlubiyet alıp düşme hattına girdikten sonra son 2 maçında deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0, evinde Şanlıurfaspor'u 2-1 yenerek moral bulan Manisa Futbol Kulübü, puan tablosunda 6 basamak yükselerek 17'nci sıradan 11'inci sıraya yükseldi. Oynadığı 17 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar 23 puana ulaşarak ateş hattından sıyrıldı.

        Düşme hattıyla ve Play-Off potasıyla arasında 2 puan fark bulunan Manisa temsilcisi yılbaşı tatilinin ardından zirve takipçisi Bandırmaspor'a konuk olacak. Yönetimi Ersin Öztaş'a devredilip Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle barış sağlayan Manisa Futbol Kulübünde göreve başlayacak Teknik Direktör Hakan Şapçı ilk sınavından galibiyetle ayrılarak takımına 3'te 3 yaptırmaya çalışacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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