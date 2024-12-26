Manisa FK'da Hakan Şapçı ilk idmanına çıktı

1’İNCİ Lig'de üst üste 2 maçını kazanıp devre arasına Play-Off umuduyla giren Manisa Futbol Kulübü ile sözleşme imzalayan teknik direktör Hakan Şapçı iş başı yaptı. Sezonun ikinci yarısında ilk maçında deplasmanda Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek siyah-beyazlılar hazırlıklarına başlarken, Hakan Şapçı takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Hakan Şapçı oyuncularıyla toplantı yaparak güne başladı. Ardından siyah-beyazlılar, Hakan Şapçı yönetiminde gerçekleşen antrenmanı ısınma hareketleri, pas çalışması ve tempolu koşuyla sürdürdü.

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