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        Manisa FK'da Hakan Şapçı ilk idmanına çıktı

        1'İNCİ Lig'de üst üste 2 maçını kazanıp devre arasına Play-Off umuduyla giren Manisa Futbol Kulübü ile sözleşme imzalayan teknik direktör Hakan Şapçı iş başı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 10:48 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:50
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        Manisa FK'da Hakan Şapçı ilk idmanına çıktı
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        1’İNCİ Lig'de üst üste 2 maçını kazanıp devre arasına Play-Off umuduyla giren Manisa Futbol Kulübü ile sözleşme imzalayan teknik direktör Hakan Şapçı iş başı yaptı. Sezonun ikinci yarısında ilk maçında deplasmanda Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek siyah-beyazlılar hazırlıklarına başlarken, Hakan Şapçı takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Hakan Şapçı oyuncularıyla toplantı yaparak güne başladı. Ardından siyah-beyazlılar, Hakan Şapçı yönetiminde gerçekleşen antrenmanı ısınma hareketleri, pas çalışması ve tempolu koşuyla sürdürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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