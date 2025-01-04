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        Manisa FK ikinci yarıya Bandırmaspor deplasmanında başlayacak

        1'inci Lig'de son 2 maçını kazanıp Play-Off yolunda umutlanan Manisa Futbol Kulübü, ikinci devrenin ilk haftasında yarın Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Bandırmaspor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 11:19 Güncelleme: 04.01.2025 - 11:19
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        Manisa FK ikinci yarıya Bandırmaspor deplasmanında başlayacak
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        1'inci Lig'de son 2 maçını kazanıp Play-Off yolunda umutlanan Manisa Futbol Kulübü, ikinci devrenin ilk haftasında yarın Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Bandırmaspor'a konuk olacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Ömer Faruk Tutay görev yapacak. Manisa FK ile sözleşme imzalayan teknik direktör Hakan Şapçı takımı ile ilk resmi maçına çıkacak. Sıralamada 23 puanla 11'inci sırada yer alan ve Play-Off hattıyla arasında 2 puanlık fark bulunan Manisa FK'nın yeni çalıştırıcısı Hakan Şapçı, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirtti. Şapçı, "Verilen arada iyi çalıştık, özel maç yaptık. Takımımızın morali gayet yüksek. İyi bir sonuçla evimize döneceğimize inanıyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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