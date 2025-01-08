Manisa Basket – Niners Chemnitz: 87-86

Final periyodunda Niners Chemnitz farkı bir ara 14 sayıya (70-84) kadar çıkardı. Manisa Basket, Saben Lee ve White Jr’ın etkili oyunuyla farkı eriterek bitime 20 saniye kala Besson’un basketiyle 87-86 öne geçti. Konuk ekipten Christmas’ın son saniye atışı girmeyince Manisa Basket müsabakayı 1 sayı farkla kazandı: 87-86.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın 5’inci dakikası 9-9 eşitlikle geçilirken, Manisa temsilcisi çeyreği 1 sayı üstün kapattı: 21-20. İkinci periyotta dış atışlardan isabet bulan Alman ekibi soyunma odasına 4 sayı önde girdi: 37-41. Üçüncü çeyreğe iki takım da 3 sayılık basketlerle başladı. Manisa Basket, Saben Lee’nin 25’inci dakikadaki smacıyla skoru 49-49’a getirdi. Konuk ekip son bölüme 63-61 üstün girdi.

FIBA Şampiyonlar Ligi Play In Etabı ilk maçında Manisa Basket evinde Almanya temsilcisi Niners Chemnitz’i son anlardaki etkili oyunuyla 87-86 mağlup etti. Toplam 2 galibiyete ulaşacak takımın son 16’ya kalacağı serinin ikinci maçı 14 Ocak’ta Almanya’da oynanacak. Seride eşitlik yaşanırsa üçüncü ve son müsabaka 21 Ocak’ta Manisa’da yapılacak.

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