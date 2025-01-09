Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Basket'ten müthiş geri dönüş

        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele eden Manisa Basket, gruptan çıktıktan sonra Play-In etabındaki ilk maçta evinde Niners Chemnitz'i son 2 dakikaya 13 sayı farkla mağlup girmesine rağmen yenmeyi başardı, son 16 turunun kapısını araladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 12:05 Güncelleme: 09.01.2025 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Basket'ten müthiş geri dönüş
        ABONE OL

        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele eden Manisa Basket, gruptan çıktıktan sonra Play-In etabındaki ilk maçta evinde Niners Chemnitz'i son 2 dakikaya 13 sayı farkla mağlup girmesine rağmen yenmeyi başardı, son 16 turunun kapısını araladı. Alman temsilcisi önünde evinde bitime 2 dakika kala 14-0'lık seri yakalayan Manisa ekibi, salondan müthiş geri dönüşle 87-86 galip ayrıldı. Son 1 dakika 40 saniye içinde Lee, Besson, White ve Leon Apaydın'ın inanılmaz katkısıyla 11 sayı bulan Manisa Basket, Alman ekibiyle 14 Ocak Salı günü deplasmanda çıkacağı rövanşı da kazanırsa son 16'ya kalacak.

        Manisa’da Antrenör Kazys Maksvytis, inanılmaz maçın ardından, "Basketbolun ne kadar güzel bir oyun olduğunu gördüğümüz bir maç oldu. Bugün dar bir kadroyla oynamak durumunda kaldık. Brodric Thomas ve Jo Lual Acuil, Şampiyonlar Ligi'nde oynayamıyorlar. Martynas Echodas'ın ise sakatlığı sürüyor. Chris Chiozza ise bugün neredeyse tek bacakla oynadı. Dolayısıyla zor durumda olmamıza rağmen harika bir iş çıkardık. Son bölüme girilirken çok kötü bir durumdaydık ama basketbol böyle bir oyun. Oyuncularımız 40 dakika boyunca mücadeleyi bırakmadılar. Sahaya karakter koyduk ve son bölümdeki geri dönüşümüzle hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Kedi savaşı
        Kedi savaşı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        FT: Musk Starmer'ı görevden uzaklaştırmak istiyor
        FT: Musk Starmer'ı görevden uzaklaştırmak istiyor
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        5 kişiyi bıçaklamıştı! Maskeli, kasklı saldırgan için 108 yıl istendi
        5 kişiyi bıçaklamıştı! Maskeli, kasklı saldırgan için 108 yıl istendi
        Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et
        Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"

        Benzer Haberler

        Somaspor hazırlık maçını farklı kazandı
        Somaspor hazırlık maçını farklı kazandı
        Doğada ölen ve kaçak avcıların vurduğu hayvanlar tahnit edilip, Spil Dağı'n...
        Doğada ölen ve kaçak avcıların vurduğu hayvanlar tahnit edilip, Spil Dağı'n...
        Manisa'da haber alınamayan zihinsel engelli aranıyor
        Manisa'da haber alınamayan zihinsel engelli aranıyor
        Manisa Basket – Niners Chemnitz: 87-86
        Manisa Basket – Niners Chemnitz: 87-86
        Basketbol: Şampiyonlar Ligi
        Basketbol: Şampiyonlar Ligi
        Manisalı hayranları, Ferdi Tayfur için lokma dağıttı
        Manisalı hayranları, Ferdi Tayfur için lokma dağıttı