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        Manisa'da ruhsatsız silah operasyonu; 10 gözaltı

        MANİSA'nın Ahmetli ve Kırkağaç ilçelerinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 17:33 Güncelleme: 21.01.2025 - 17:40
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        Manisa'da ruhsatsız silah operasyonu; 10 gözaltı
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        MANİSA'nın Ahmetli ve Kırkağaç ilçelerinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Turgutlu ve Kırkağaç Cumhuriyet başsavcılıkları talimatıyla, jandarma ekipleri, ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduran şüphelilere yönelik, 2 ilçede sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Ahmetli ve Kırkağaç jandarma ekipleri, aramalarda 11 ruhsatsız tabanca, 26 tabanca namlusu, 8 ruhsatsız tüfek, 12 tabanca şarjörü, 730 tabanca mermisi, 8 namlu açma aparatı, 54 muhtelif tabanca parçası, 248 tüfek kartuşu ve 2 cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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