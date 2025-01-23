Manisa FK'da Bulut'tan profesyonel imza

1'İNCİ Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, altyapısından yetişen Bulut Uysal ile profesyonel sözleşme imzaladı.

İmza törenine Sportif Direktör Serkan İşyapan katıldı. Manisa Salihli doğumlu 17 yaşındaki ön libero, "Kariyerimin en önemli adımlarından birini atıyorum. Manisa Futbol Kulübü formasıyla profesyonel kariyerime geçtiğim için çok mutluyum. Bana güvenen ve inanan tüm yöneticilerime ve hocalarıma teşekkür ediyorum. Çok çalışıp takımımın başarısı için mücadele edeceğim" dedi.

Bulut'a başarılar dileyen Sportif Direktör Serkan İşyapan, "Bulut Uysal, U17 takımımızda dikkat çeken çok önemli bir yetenek. Akademimizden yetişen ve A takıma katılan oyuncular her zaman çok değerlidir. Bulut'un önümüzdeki süreçte çok başarılı olacağına yürekten inanıyorum ve Manisa Futbol Kulübü formamızla başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. Türkiye Kupası'nda 1 kez forma şansı bulan Bulut, 1'inci Lig'de son 6 maçta kadroda yer almasına rağmen süre bulamadı.