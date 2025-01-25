Manisa ve İzmir'de yasa dışı bahis operasyonuna 5 tutuklama

MANİSAve İzmir'de polisin düzenlediği eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı bahis oynayanlara yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 21 Ocak'ta Manisa merkezli İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 4 fişek, 27 pompalı tüfek kartuşu, 26 bin 400 TL, bin 100 USD ve 250 Euro ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli Manisa Adliyesine sevk edildi. Bugün mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla; 8'i de çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.