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        Somaspor ikinci yarıya kötü başladı

        2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefi Play-Off olarak belirleyen Somaspor, sezonun ikinci yarısına istediği gibi başlayamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 10:45 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:45
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        Somaspor ikinci yarıya kötü başladı
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        2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefi Play-Off olarak belirleyen Somaspor, sezonun ikinci yarısına istediği gibi başlayamadı. Önceki hafta düşme hattında yer alan Diyarbekirspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Somaspor, evinde lider Serik Belediyespor'a ise 1-0 yenildi. İki maçta da galip gelemeyen siyah-beyazlılar 24 puanda kalıp haftayı 12'nci sırada bitirdi. Play-Off potasının ise 9 puan gerisinde kalan Somaspor düşme hattının 13 puan uzakta yer alıyor. Teknik direktör Erman Güraçar bir an önce toparlanacaklarına inandığını söyledi.

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