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        Manisa potada Malaga'ya konuk

        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Manisa Basket, Son 16 Turu J Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda Unicaja Malaga ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 13:32 Güncelleme: 28.01.2025 - 13:32
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        Manisa potada Malaga'ya konuk
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        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Manisa Basket, Son 16 Turu J Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda Unicaja Malaga ile karşılaşacak. Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena'da oynanacak müsabaka saat 22.30'da başlayacak. Gruptaki diğer maçta Galatasaray, Litvanya deplasmanında Rytas Vilnius ile karşı karşıya gelecek. Manisa temsilcisinde Litvanya Milli Takımı'nda sakatlanıp sezonu kapatan Martynas Echodas forma giyemeyecek. Gruptaki ilk maçından galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Manisa Basket, ligde son olarak deplasmanda Bursaspor'u 96-80 mağlup etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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