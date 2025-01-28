Manisa potada Malaga'ya konuk

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Manisa Basket, Son 16 Turu J Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda Unicaja Malaga ile karşılaşacak. Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena'da oynanacak müsabaka saat 22.30'da başlayacak. Gruptaki diğer maçta Galatasaray, Litvanya deplasmanında Rytas Vilnius ile karşı karşıya gelecek. Manisa temsilcisinde Litvanya Milli Takımı'nda sakatlanıp sezonu kapatan Martynas Echodas forma giyemeyecek. Gruptaki ilk maçından galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Manisa Basket, ligde son olarak deplasmanda Bursaspor'u 96-80 mağlup etmişti.