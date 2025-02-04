Manisa Basket Avrupa'da Galatasaray'la Türk derbisinde
BASKETBOL Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda mücadele eden temsilcilerimiz Manisa Basket ve Galatasaray yarın birbirlerine rakip olacak.
BASKETBOL Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda mücadele eden temsilcilerimiz Manisa Basket ve Galatasaray yarın birbirlerine rakip olacak. Manisa Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak Avrupa'daki Türk derbisi saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları 90 ile 3 bin TL arasında değişirken, konuk Galatasaray taraftarlarına ayrılan biletlerin fiyatları ise 180 TL olarak açıklandı.
İlk tur ve Play-In etabını geçen iki ekipten Manisa Basket, son 16'da grubuna İspanya'da son şampiyon Unicaja Malaga deplasmanındaki 91-73'lük yenilgiyle başladı. Galatasaray da grupta ilk maçında Rytas Vilnius'a Litvanya'da 86-66 mağlup oldu. İki takımın bu sezon Süper Lig'deki ilk maçını ise Galatasaray uzatmada 115-105 kazandı. Şampiyonlar Ligi maçları bu haftanın ardından 1 aylık milli takım arasına girecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.