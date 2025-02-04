Manisa Basket Avrupa'da Galatasaray'la Türk derbisinde

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda mücadele eden temsilcilerimiz Manisa Basket ve Galatasaray yarın birbirlerine rakip olacak. Manisa Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak Avrupa'daki Türk derbisi saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları 90 ile 3 bin TL arasında değişirken, konuk Galatasaray taraftarlarına ayrılan biletlerin fiyatları ise 180 TL olarak açıklandı.

İlk tur ve Play-In etabını geçen iki ekipten Manisa Basket, son 16'da grubuna İspanya'da son şampiyon Unicaja Malaga deplasmanındaki 91-73'lük yenilgiyle başladı. Galatasaray da grupta ilk maçında Rytas Vilnius'a Litvanya'da 86-66 mağlup oldu. İki takımın bu sezon Süper Lig'deki ilk maçını ise Galatasaray uzatmada 115-105 kazandı. Şampiyonlar Ligi maçları bu haftanın ardından 1 aylık milli takım arasına girecek.