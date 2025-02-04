Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Basket Avrupa'da Galatasaray'la Türk derbisinde

        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda mücadele eden temsilcilerimiz Manisa Basket ve Galatasaray yarın birbirlerine rakip olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:10 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Basket Avrupa'da Galatasaray'la Türk derbisinde
        ABONE OL

        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda mücadele eden temsilcilerimiz Manisa Basket ve Galatasaray yarın birbirlerine rakip olacak. Manisa Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak Avrupa'daki Türk derbisi saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları 90 ile 3 bin TL arasında değişirken, konuk Galatasaray taraftarlarına ayrılan biletlerin fiyatları ise 180 TL olarak açıklandı.

        İlk tur ve Play-In etabını geçen iki ekipten Manisa Basket, son 16'da grubuna İspanya'da son şampiyon Unicaja Malaga deplasmanındaki 91-73'lük yenilgiyle başladı. Galatasaray da grupta ilk maçında Rytas Vilnius'a Litvanya'da 86-66 mağlup oldu. İki takımın bu sezon Süper Lig'deki ilk maçını ise Galatasaray uzatmada 115-105 kazandı. Şampiyonlar Ligi maçları bu haftanın ardından 1 aylık milli takım arasına girecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Simide zam yapana yasal işlem
        Simide zam yapana yasal işlem
        Trump'ın göçmen politikaları protesto edildi
        Trump'ın göçmen politikaları protesto edildi
        Daralan pazarda lüks araç satışı arttı
        Daralan pazarda lüks araç satışı arttı
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        6 Şubat'taki felakette kaybolan yakınlarını arıyorlar
        6 Şubat'taki felakette kaybolan yakınlarını arıyorlar
        Markette omuz atma cinayetinde karar!
        Markette omuz atma cinayetinde karar!
        Çin'den ABD'ye misilleme
        Çin'den ABD'ye misilleme
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Berat, 9 yaşındaydı! Öldüren mola!
        Berat, 9 yaşındaydı! Öldüren mola!
        MGK Genel Sekreterliği'ne Okay Memiş atandı
        MGK Genel Sekreterliği'ne Okay Memiş atandı
        Adaylığı tartışılıyor
        Adaylığı tartışılıyor
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Michy Batshuayi, Frankfurt'a transfer oldu!
        Michy Batshuayi, Frankfurt'a transfer oldu!
        Özel hastane hekimleri için yeni dönem
        Özel hastane hekimleri için yeni dönem
        Trump endişe yarattı, Grönland harekete geçti
        Trump endişe yarattı, Grönland harekete geçti
        Bir yalanı nasıl anlarız?
        Bir yalanı nasıl anlarız?

        Benzer Haberler

        Manisa merkezli suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
        Manisa merkezli suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
        Alaşehir'de yükümlülerden okul onarımı
        Alaşehir'de yükümlülerden okul onarımı
        1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazada hafriyat kamyonunun şoförü t...
        1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazada hafriyat kamyonunun şoförü t...
        Manisa FK avantaj kaçırdı
        Manisa FK avantaj kaçırdı
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Manisa Basket - Darüşşafaka: 86-96
        Manisa Basket - Darüşşafaka: 86-96