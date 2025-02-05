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        Manisa FK'da Birima Toure sesleri

        1'inci Lig'de ara transfer döneminde Belçikalı stoper Dino Arslanagic, Ümraniyespor'dan Bulgar santrfor Giorgi Minchev, Afyonspor'dan sol kanat Mustafa Erkasap ve orta saha Muhammed Mustafa Özbay'ı kadrosuna dahil eden Manisa FK, Montpellier forması giyen Malili tecrübeli orta saha Birama Toure ile anlaşma aşamasına geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 12:11 Güncelleme: 05.02.2025 - 12:11
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        Manisa FK'da Birima Toure sesleri
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        1'inci Lig'de ara transfer döneminde Belçikalı stoper Dino Arslanagic, Ümraniyespor'dan Bulgar santrfor Giorgi Minchev, Afyonspor'dan sol kanat Mustafa Erkasap ve orta saha Muhammed Mustafa Özbay'ı kadrosuna dahil eden Manisa FK, Montpellier forması giyen Malili tecrübeli orta saha Birama Toure ile anlaşma aşamasına geldi.

        Malili 32 yaşındaki oyuncunun hafta sonuna kadar Manisa'ya gelip sağlık kontrolünden geçeceği ve aksilik olmazsa resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Fransa'da Beauvais takımında futbola başlayan Toure, Nantes, Brest, Standard Liege, Auxerre, Al Riyadh ve Montpellier'de oynadı. Bu sezon Lig 1'de Montpellier'de 8 maça çıkan oyuncu, 302 dakika görev yaptı. Ligde bu sezon istikrarsız sonuçlar alıp hem Play-Off hattına hem de düşme barajına yakın olan Manisa FK 30 puanla 15'inci sırada yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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