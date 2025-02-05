Manisa Basket - Galatasaray: 85-96

SALON:Muradiye

HAKEMLER: Antonio Rafael Conde Ruiz (İspanya), Lorenzo Baldini (İtalya), Luis Castillo Larroca (İspanya)

MANİSA BASKET: Acuil 11, Lee 16, Thomas 2, White Jr 19, Yunus Sonsırma 19, Pickett 5, Chiozza, Leon Apaydin 3, Besson 10

GALATASARAY: Livingston 18, Sadık Emir Kabaca 13, Palmer Jr 20, Delgado 2, Göksenin Köksal 7, Young 4, Wallace 7, Samet Geyik 2, İzundu 15, Buğrahan Tuncer 8, Yaman Alişan

1’İNCİ PERİYOT: 15-28

DEVRE: 40-45

3’ÜNCÜ PERİYOT: 55-68

Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda Türk takımlarının karşı karşıya geldiği karşılaşmada Manisa Basket evinde Galatasaray'a yenildi: 85-96. Muradiye Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodu 15-28, ilk devresi 40-45, üçüncü periyodu ise 55-68 sonuçlandı. Baştan sona üstün bir oyunla galip gelen Galatasaray'da Halmer 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Grupta Galatasaray bu sonuçla ilk galibiyetine ulaşırken ilk maçta Unicaja Malaga'ya deplasmanda yenilen Manisa Basket ise 2'de 0 çekti.