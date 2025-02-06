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        Manisa FK Taner Savut'u unutmadı

        1'inciLig'deki Ege temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yüzyılın en büyük deprem felaketinde hayatını kaybeden eski sportif direktörü Taner Savut'u unutmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:19 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:25
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        Manisa FK Taner Savut'u unutmadı
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        1'inciLig'deki Ege temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yüzyılın en büyük deprem felaketinde hayatını kaybeden eski sportif direktörü Taner Savut'u unutmadı. Siyah-beyazlılar, Savut'u vefatının ikinci yılında andı. Manisa FK'nın sosyal medya sayfalarında yayınlanan mesajda, "Unutmadık, unutmayacağız. 6 Şubat deprem felaketinde kaybettiğimiz Taner Savut'u saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz" ifadeleri yer aldı. Siyah-beyazlı kulüpte iki farklı dönemde sportif direktör olarak görev yapan Taner Savut, 2020-2021 sezonunda 2'nci Lig'de namağlup şampiyonluk yaşayan kadroyu kuran isim olmuştu.

        Savut, Süper Lig temsilcisi Hatayspor'da sportif direktörlük yaparken depreme Antakya'da yakalanmıştı. Yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazında kalıp 48 yaşında hayatını kaybeden Savut'un cansız bedeni 20 Şubat'ta teşhis edilebilmişti. Cenazesi kendi yakınlarını arayan bir aile tarafından yanlışlıkla Adana'ya götürülen Taner Savut, DNA testi sonucunda kimliği teşhis edildikten sonra İzmir'de toprağa verilmişti. Hatayspor'un depremden saatler önce ligde iç sahada oynadığı Kasımpaşa maçının 90+7'nci dakikasında takımına galibiyeti getiren tek golü atan Ganalı futbolcu Christian Atsu da Taner Savut ile aynı binada yaşamını yitirmişti.

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