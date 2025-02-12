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        Somaspor 4 futbolcuyla imzaladı

        2'nci Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Somaspor ara transfer döneminin son gününde 4 futbolcuyu renklerine bağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 12:50 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:55
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        Somaspor 4 futbolcuyla imzaladı
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        2'nci Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Somaspor ara transfer döneminin son gününde 4 futbolcuyu renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar Edirnespor'dan sol bek Emre Gürsel Hürcan, Artvin Hopaspor forması giyen kaleci Yiğithan Kır, Pendiksporlu sağ kanat Emer Arslan ile Karşıyaka'dan sol kanat Arda Gülmez'i takıma dahil etti. Somaspor Emre, Yiğithan ve Arda ile 2,5 yıllık mukavele yaparken, Emir sezon sonuna kadar kiralandı.

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        Galeri
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