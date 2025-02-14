Manisa FK telafi peşinde

Manisa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, rakiplerine saygı duyduklarını belirterek, "Biz kendi futbolumuza odaklanacağız. Kazanıp bir an önce alt sıralardan uzaklaşacağız" dedi.

Ligde altyapı oyuncularından kurulu kadrosuyla şimdiye kadar çıktığı 24 maçı da farklı kaybeden Yeni Malatyaspor, aldığı toplam 21 puan silme cezası nedeniyle eksi 21 puanda yer alıyor.

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