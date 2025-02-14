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        Manisa FK telafi peşinde

        1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde evinde lider Kocaelispor'a 2-0 yenilerek 30 puanda kalan ve düşme potasına yaklaşan Manisa Futbol Kulübü yarın deplasmanda şimdiden havlu atan lig sonuncusu Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 11:36 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:36
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        Manisa FK telafi peşinde
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        1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde evinde lider Kocaelispor'a 2-0 yenilerek 30 puanda kalan ve düşme potasına yaklaşan Manisa Futbol Kulübü yarın deplasmanda şimdiden havlu atan lig sonuncusu Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak maçın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak.

        Ligde altyapı oyuncularından kurulu kadrosuyla şimdiye kadar çıktığı 24 maçı da farklı kaybeden Yeni Malatyaspor, aldığı toplam 21 puan silme cezası nedeniyle eksi 21 puanda yer alıyor.

        Manisa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, rakiplerine saygı duyduklarını belirterek, "Biz kendi futbolumuza odaklanacağız. Kazanıp bir an önce alt sıralardan uzaklaşacağız" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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