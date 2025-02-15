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        Somaspor'un konuğu Yeni Mersin İdmanyurdu

        2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçını kazanamayan ve düşme hattına yaklaşan Somaspor yarın evinde 17'nci Yeni Mersin İdmanyurdu ile kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 10:23 Güncelleme: 15.02.2025 - 10:23
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        Somaspor'un konuğu Yeni Mersin İdmanyurdu
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        2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçını kazanamayan ve düşme hattına yaklaşan Somaspor yarın evinde 17'nci Yeni Mersin İdmanyurdu ile kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda Fevzi Erdem Akbaş'ın yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Somaspor'da kart cezalıları Erdem Aygül ile Emir Arslan karşılaşmada görev alamayacak. Teknik Direktör Erman Güraçar, kazanıp alt sıralardan uzaklaşmak istediklerini dile getirdi.

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