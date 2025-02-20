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        Manisa FK'nın rakibi Boluspor

        1'inci Lig'de son olarak deplasmanda sonuncu Yeni Malatyaspor'u 6-0 yenip alt sıralardan uzaklaşan Manisa Futbol Kulübü yarın 26'ncı haftanın açılış karşılaşmasında Boluspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 12:05 Güncelleme: 20.02.2025 - 12:05
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        Manisa FK'nın rakibi Boluspor
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        1'inci Lig'de son olarak deplasmanda sonuncu Yeni Malatyaspor'u 6-0 yenip alt sıralardan uzaklaşan Manisa Futbol Kulübü yarın 26'ncı haftanın açılış karşılaşmasında Boluspor'u konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Burak Olcar'ın düdük çalacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı alt tribün 30, misafir trübünü ise 39 TL olarak belirlendi. Passolig kartı olan kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarların mücadeleyi ücretsiz izleyeceği açıklandı.

        Manisa FK, evinde oynadığı son 4 maçı da kazanamadı. Siyah-beyazlılar Şanlıurfaspor'u 2-1 yendikten sonra Ümraniyespor'a 3-0, İstanbulspor'a 1-0, Kocaelispor'a 2-0 yenilirken, Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kaldı. 33 puanla 15'inci sırada yer alan Manisa FK'nın teknik patronu Hakan Şapçı, Boluspor'un 1 puan gerisinde yer aldıklarını belirterek, "Evimizde haftalardır galip gelemedik. Bu maçı kazanıp hem taraftarımızı sevindireceğiz hem de rakibimizin önüne geçeceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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