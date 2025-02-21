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        Öğretmeni dersten çıkarıp darbeden 2 şüpheli tutuklandı

        MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki Fatih Ortakokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Resul Şahin (32), öğrencisinin ağabeyi Berzan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 13:14 Güncelleme: 21.02.2025 - 13:20
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        Öğretmeni dersten çıkarıp darbeden 2 şüpheli tutuklandı
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        MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki Fatih Ortakokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Resul Şahin (32), öğrencisinin ağabeyi Berzan K. (21) ve onun arkadaşı Güven G. (21) tarafından dersten çıkarılıp darbedildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı. Türk Eğitim-Sen, Eğitim Bir-Sen, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş sendikalarının Alaşehir şubeleri ortak basın açıklamasıyla saldırıyı kınadı.

        Fatih Ortaokulu'nda 8'inci sınıfta öğrenim gören I.K. (14) adlı kız öğrencinin ağabeyi Berzan K., dün saat 12.00 sıralarında okula geldi. İddiaya göre, doğrudan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Resul Şahin'in bulunduğu sınıfa giden Berzan K., onu dışarı çağırdı. Sınıfın kapısının önünde Şahin ile Berzan K. arasında tartışma çıktı. Berzan K., öğretmen Şahin'e kafa attı. Şahin, Berzan K.'yi sakinleştirmeye çalışıp, zemin kata indirdi. Okul idarecileri ve diğer öğretmenler araya girip, Berzan K.'yi 'Öğretmenler Odası'na götürdü. Bu sırada okula gelen Berzan K.'nin arkadaşı Güven G. de Şahin'e saldırmak istedi. Ancak, diğer öğretmenler araya girip, engel oldu. Durum, okul yönetimi tarafından polise bildirildi.

        ÖĞRETMENİN BURUN KEMİĞİ ÇATLADI

        İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, Berzan K. ve arkadaşını gözaltına aldı. Burun kemiğinde çatlak olan öğretmen Resul Şahin, Alaşehir Devlet Hastanesi'nden darp raporu alıp, şikayetçi oldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berzan K. ve Güven G., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Olayın önceki gün I.K.'nin okul bahçesinde başına top gelen kuzenine müdahale etmek isteyen nöbetçi öğretmen Resul Şahin'e engel olmak isteyince tartışmaları üzerine yaşandığı ileri sürüldü. I.K.'nin olayı anlattığı ağabeyinin okula gelip, öğretmen Şahin'i darbettiği öğrenildi.

        SENDİKALARDAN KINAMA

        Türk Eğitim-Sen Alaşehir Şube Başkanı Osman Suat Çete, Eğitim Bir-Sen Alaşehir Şube Başkanı Süleyman Ölmez, Eğitim-Sen Alaşehir Şube Başkanı Cihan Soğukpınar ve Eğitim-İş Sendikası Alaşehir Şube Başkanı Kazım Ateş, öğretmen Resul Şahin'i görev yaptığı okulda ziyaret edip, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Sendikaların temsilcileri, yaptıkları ortak basın açıklamasıyla da saldırıyı kınadı.

        Açıklamayı okuyan Türk Eğitim-Sen Alaşehir Şube Başkanı Osman Suat Çete, "Yaşadığımız üzücü olayın ardından derin endişe içerisindeyiz. Öğretmenimiz, bir öğrenci velisi tarafından okul içerisinde, sınıftan dışarıya çağrılıp hakaretler edilerek koridorda onlarca öğrenci ve öğretmen arkadaşlarının gözü önünde darbedildi. Bu olay, eğitimciler olarak hepimizin canını yaktı. Görülüyor ki, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olayları münferit eylemler olmaktan çıkmış, maalesef yaygın bir toplumsal sorun haline gelmiştir. Bu menfur saldırı, eğitim çalışanlarının güvenlik sorununu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Göz göre göre gelen soruna, gözümüzün önünde duran bu soruna, gözümüzü kapayarak çözüm bulamayız. Gerekli tedbirleri alması gerektiğine inanıyoruz. Bizler, öğretmenlerimize ve eğitim ailemizin her bir ferdine yönelen her türlü şiddeti ülkemizin geleceği ve varlığına yapılan bir saldırı olarak nitelendiriyoruz ve kınıyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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