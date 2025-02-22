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        İşe giderken silahlı saldırıda öldürüldü; 'kan davası' ihtimali değerlendiriliyor

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Rafet Çeledir (42), işe giderken silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 15:39 Güncelleme: 22.02.2025 - 15:45
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        İşe giderken silahlı saldırıda öldürüldü; 'kan davası' ihtimali değerlendiriliyor
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        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Rafet Çeledir (42), işe giderken silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Çeledir'in kan davası nedeniyle hasımları tarafından vurulmuş olabileceği değerlendirilirken; polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, saat 08.00 sıralarında, Mustafa Kemal Mahallesi Çağlar Sokak'ta meydana geldi. Evden eve taşımacılık işiyle uğraşan evli ve 2 çocuk babası Rafet Çeledir, işe gitmek için evden çıktı. Aslen Karslı olan Çeledir, bu sırada, silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çeledir, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Çeledir, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, Çeledir'in kan davası nedeniyle hasımları tarafından vurulmuş olabileceği üzerinde durulduğunu belirterek, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma büyüyor.

        Turgutlu'da 2 yıldır yaşayan Çeledir'in ağabeyi ve yeğeninin Kars'ın Digor ilçesinde 2 kişiyi öldürdüğü, bu nedenle bir süredir cezaevinde olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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