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        Manisa Basket'te Lee yine Euroleague'e gitti

        BASKETBOLDAbu sezon ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalmasına rağmen Süper Lig'de düşme korkusu yaşayan Manisa Basket'in süper yıldızı Saben Lee yine yuvadan uçtu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 10:44 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:50
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        Manisa Basket'te Lee yine Euroleague'e gitti
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        BASKETBOLDAbu sezon ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalmasına rağmen Süper Lig'de düşme korkusu yaşayan Manisa Basket'in süper yıldızı Saben Lee yine yuvadan uçtu. Sezon başında NBA'den geldiği Manisa temsilcisinden Avrupa'da ilk iki maçtaki tarihe geçen performansının ardından Maccabi Tel Aviv'e transfer olup bir süre bu takımda forma giydikten sonra geri dönen Lee, bu kez Euroleague devi Olimpiakos'un yolunu tuttu.

        Yunan ekibi 25 yaşındaki oyun kurucuyu 550 bin Euro bonservis ödeyerek Manisa Basket'ten aldı. Lee, bu sezon Avrupa'da FMP maçında 43 sayı atarak Şampiyonlar Ligi'nin sayı rekoruna ortak olmuştu. Manisa Basket, Lee'nin transferinin yanı sıra Jamorko Syuan Pickett ile de yolunu ayırdı. Pickett bu sezon ligde 6.3 sayı, 4.1 ribaund, 0.8 asist, BCL’de 7.1 sayı, 3.5 ribaund, 0.3 asist ortalamaları yakalamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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