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        Manisa Basket potada Litvanya'da

        BASKETBOLŞampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunda ilk tur ve Play-In etaplarını geçtikten sonra Son 16 Turu J Grubu'nda oynadığı iki maçı kaybeden Manisa Basket yarın Litvanya'da Rytas Vilnius deplasmanına çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:10 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:10
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        Manisa Basket potada Litvanya'da
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        BASKETBOLŞampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunda ilk tur ve Play-In etaplarını geçtikten sonra Son 16 Turu J Grubu'nda oynadığı iki maçı kaybeden Manisa Basket yarın Litvanya'da Rytas Vilnius deplasmanına çıkacak. Twinsbet Arena'daki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Kazanıp çeyrek final iddiasını sürdürmek isteyen Manisa ekibi grupta 1 galibiyet, 1 mağlubiyeti olan rakibini haftaya 12 Mart Çarşamba günü konuk edecek. Manisa ekibi, Süper Lig'de ise son iki maçını kazanarak düşme hattından uzaklaşmıştı. Lig ve Avrupa'da yoğun fikstürden geçen Manisa Basket, iç sahadaki Vilnius maçı öncesinde de ligde 10 Mart Pazartesi Anadolu Efes'i ağırlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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