Manisa Basket potada Litvanya'da
BASKETBOLŞampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunda ilk tur ve Play-In etaplarını geçtikten sonra Son 16 Turu J Grubu'nda oynadığı iki maçı kaybeden Manisa Basket yarın Litvanya'da Rytas Vilnius deplasmanına çıkacak.
BASKETBOLŞampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunda ilk tur ve Play-In etaplarını geçtikten sonra Son 16 Turu J Grubu'nda oynadığı iki maçı kaybeden Manisa Basket yarın Litvanya'da Rytas Vilnius deplasmanına çıkacak. Twinsbet Arena'daki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Kazanıp çeyrek final iddiasını sürdürmek isteyen Manisa ekibi grupta 1 galibiyet, 1 mağlubiyeti olan rakibini haftaya 12 Mart Çarşamba günü konuk edecek. Manisa ekibi, Süper Lig'de ise son iki maçını kazanarak düşme hattından uzaklaşmıştı. Lig ve Avrupa'da yoğun fikstürden geçen Manisa Basket, iç sahadaki Vilnius maçı öncesinde de ligde 10 Mart Pazartesi Anadolu Efes'i ağırlayacak.
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