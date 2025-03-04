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        Manisa FK - Iğdır FK: 0-1

        STAT:19 MayısHAKEMLER: Turgut Doman, Mehmet Ali Vardar, Rüştü Muhammed OrcanMANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Alperen - Yusuf (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 18:02 Güncelleme: 04.03.2025 - 18:02
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        Manisa FK - Iğdır FK: 0-1
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        STAT:19 Mayıs

        HAKEMLER: Turgut Doman, Mehmet Ali Vardar, Rüştü Muhammed Orcan

        MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Alperen - Yusuf (Dk. 89 Mustafa Erkasap), Bartu, Muhammet Ensar Akgün (Dk. 80 Efe), Umut, Cissokho (Dk. 80 Minchev), Arslanagic, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 76 Ramirez), Oğuz, Diallo, Muhammed Enes Kiprit (Dk. 76 Kerem)

        IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ: Bahadır - Serkan, Conte, Alim, Ali, Mert (Dk. 60 Muammer), Gökcan, Avramovski (Dk. 60 Regattin), Eysseric (Dk. 89 Burak), Ahmet (Dk. 60 Ethemi), Bruno (Dk. 89 Thuram)

        GOL: Dk. 74 Muammer (Iğdır FK)

        SARI KART: Cissokho (Manisa FK)

        1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulmaya çalışan Manisa Futbol Kulübü üst üste 3'üncü, son 6 maçta 5'inci yenilgisini evinde oynadığı karşılaşmada en önemli rakiplerinden Iğdır Futbol Kulübü'ne karşı aldı ve düşme hattına demir attı: 0-1. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 74'üncü dakikada konuk ekipten Muammer kaydetti. Bu skorla Manisa temsilcisi 33 puanla düşme barajından çıkamadı. Iğdır FK ise 39 puana ulayarak rahat bir nefes aldı.

        18’inci dakikada Iğdır FK’da ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bruno’nun şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanı içine döndü. Manisa savunmasının uzaklaştırdığı top, ceza sahası dışı sağ çaprazda Serkan’ın önünde kaldı. Serkan’ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Alperen’in müdahalesinin ardından direğe çarpıp oyun alanı içinde kaldı.

        43’üncü dakika Manisa FK atağında ceza sahası içi sağ çaprazda topu alan Diallo’nun sert şutunda meşin yuvarlığı kaleci Bahadır direk dibinde kurtararak kornere çeldi.

        İlk yarı golsüz bitti.

        71’inci dakika Manisa FK’da sağ kanatta topu alan Oğuz, meşin yuvarlığı kale önüne gönderdi. Burada Muhammed’in diziyle dokunduğu top yandan auta çıktı.

        74’üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanatta topu alan Regattin, meşin yuvarladığı penaltı noktasına doğru gönderdi. Manisa FK savunmasından seken top, ceza sahası içi sol çaprazda Muammer’in önünde kaldı. Muammer’in sağ ayağıyla yerden ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ köşede ağlarla buluştu: 0-1.

        Maç bu skorla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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