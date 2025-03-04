Manisa FK - Iğdır FK: 0-1

1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulmaya çalışan Manisa Futbol Kulübü üst üste 3'üncü, son 6 maçta 5'inci yenilgisini evinde oynadığı karşılaşmada en önemli rakiplerinden Iğdır Futbol Kulübü'ne karşı aldı ve düşme hattına demir attı: 0-1. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 74'üncü dakikada konuk ekipten Muammer kaydetti. Bu skorla Manisa temsilcisi 33 puanla düşme barajından çıkamadı. Iğdır FK ise 39 puana ulayarak rahat bir nefes aldı.

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