Manisa FK'ya Çağdaş Çavuş darbesi

1'inci Lig'de kötü gidişi bir türlü durduramayan Manisa Futbol Kulübü en büyük darbeyi sezonun ilk yarısında takımı çalıştıran Çağdaş Çavuş yönetimindeki Iğdır Futbol Kulübü'nden yedi. Ligde kalma yarışını çok yakından ilgilendiren maçta Çağdaş Çavuş'un görev yaptığı en yakın rakiplerinden Iğdır FK'ya evinde tek golle mağlup olan Manisa ekibi, küme düşme hattından kurtulamadı.

Devre arasında daha önce amatör ligden çıkardığı Manisa FK'nın başına yine amatör ligde yer alan Manisaspor'dan ayrılarak getirilen teknik direktör Hakan Şapçı yönetiminde üst üste 3 mağlubiyet alan, son 6 maçta kurtuluş umudu kalmayan zayıf Yeni Malatyaspor galibiyeti hariç çıktığı 5 maçı da kaybeden Manisa FK iyice korkulu rüya görmeye başladı.

Manisa temsilcisi ligde son 10 maça 33 puanla düşme hattında girdi. Çağdaş Çavuş yönetiminde 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle düşme hattından sıyrılan Iğdır FK ise kritik zaferle 39 puana ulaştı. Manisa'da selefi Hakan Şapçı'yı önemli 90 dakikada mağlup eden Çağdaş Çavuş, ilk yarıda 15 maçta siyah-beyazlıları çalıştırmıştı.