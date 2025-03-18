Manisa FK'da Minchev rüzgarı

TFF 1'inci Lig'de milli ara öncesi evinde Pendikspor'u 2-0 yenerek kümede kalma yolunda kritik galibiyete imza atan Manisa Futbol Kulübü'nde Bulgar forvet Georgi Minchev attığı 2 golle yıldızlaştı. Devre arasında Ümraniyespor'dan gelen 29 yaşındaki forvet, deplasmanda 6-0 kazanılan Yeni Malatyaspor maçında da 1 kez fileleri sarstı. Minchev, Pendikspor karşılaşmasında hem iyi bir performans gösterip hem de golleri sıralayan oyuncu camianın beğenisini topladı. Manisa FK'da 3, toplamda da 9 gol atan Minchev zorlu sezonda Manisa FK'nın önemli kozu oldu.