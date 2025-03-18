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        Manisa FK'da Minchev rüzgarı

        TFF 1'inci Lig'de milli ara öncesi evinde Pendikspor'u 2-0 yenerek kümede kalma yolunda kritik galibiyete imza atan Manisa Futbol Kulübü'nde Bulgar forvet Georgi Minchev attığı 2 golle yıldızlaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:34 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:40
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        Manisa FK'da Minchev rüzgarı
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        TFF 1'inci Lig'de milli ara öncesi evinde Pendikspor'u 2-0 yenerek kümede kalma yolunda kritik galibiyete imza atan Manisa Futbol Kulübü'nde Bulgar forvet Georgi Minchev attığı 2 golle yıldızlaştı. Devre arasında Ümraniyespor'dan gelen 29 yaşındaki forvet, deplasmanda 6-0 kazanılan Yeni Malatyaspor maçında da 1 kez fileleri sarstı. Minchev, Pendikspor karşılaşmasında hem iyi bir performans gösterip hem de golleri sıralayan oyuncu camianın beğenisini topladı. Manisa FK'da 3, toplamda da 9 gol atan Minchev zorlu sezonda Manisa FK'nın önemli kozu oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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