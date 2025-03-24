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        Çalıştığı pizzacıda Sultan'ı öldüren sanığın, akıl sağlığı için istenen rapor beklenecek

        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde çalıştığı pizza dükkanına motosikletiyle gelip, ruhsatsız tabancayla çalışanlardan Sultan Zencirci'yi (27) öldüren, Gül Demir'i (45) ise yaralayan Ferhat Kuru'nun tutuklu yargılandığı dava, daha önce istenen akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönündeki raporun beklenmesine karar verilerek ertelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 11:52 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:55
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        Çalıştığı pizzacıda Sultan'ı öldüren sanığın, akıl sağlığı için istenen rapor beklenecek
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        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde çalıştığı pizza dükkanına motosikletiyle gelip, ruhsatsız tabancayla çalışanlardan Sultan Zencirci'yi (27) öldüren, Gül Demir'i (45) ise yaralayan Ferhat Kuru'nun tutuklu yargılandığı dava, daha önce istenen akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönündeki raporun beklenmesine karar verilerek ertelendi.

        Olay, 30 Temmuz 2023'te saat 13.00 sıralarında Muradiye Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir pizzacıda meydana geldi. Çalıştığı pizzacıya motosikletiyle gelen Ferhat Kuru, yanındaki ruhsatsız tabancayla iş yeri çalışanlarından Sultan Zencirci ve Gül Demir'e kurşun yağdırdı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Zencirci ile 2 kurşun isabet eden Demir kanlar içinde yere yığıldı. Daha sonra Kuru, Gül Demir'i bıçaklamaya çalıştı. Diğer çalışanların araya girmesiyle Ferhat Kuru kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Sultan Zencirci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Gül Demir ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Demir, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından yakalanıp, gözaltına alınan Ferhat Kuru ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Olaya ilişkin yürütülen soruşturma sonunda Ferhat Kuru hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme', 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız silah temin etme ve bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Davanın üçüncü duruşması bugün, Manisa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ferhat Kuru, Gül Demir’in avukatı ve Sultan Zencirci'nin ailesinin avukatları katıldı.

        Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan daha önce istenen akıl sağlığının yerinde olup, olmadığı yönündeki raporun henüz mahkemeye ulaşmaması nedeniyle duruşmayı 28 Mayıs'a erteledi.

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