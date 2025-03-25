Hem hakemlik hem de antrenörlük yapan kız kardeşlerin hedefi milli sporcu yetiştirmek

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde 9 yıl önce muay thai sporuna başlayan Ayşenur (25) ve Gülahsen Boz (24) kardeşler, önce antrenör ardından il hakemi oldu. Manisa Muaythai Eğitim Merkezi'nde antrenörlük yapan Boz kardeşler, milli sporcu yetiştirmeyi hedefliyor.

Ayşenur ve Gülahsen Boz kardeşler, lise yıllarında Muay Thai sporuyla tanıştı. Ayşenur Boz İstanbul Üniversitesi Adalet Bölümü'nü, Gülahsen Boz da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Adalet Bölümü'nü kazandı. Üniversite eğitimlerini tamamlayan Boz kardeşler, muay thai sporuna da devam etti. Bu sporda kariyer hedefleyen 2 kardeş antrenörlüğe yükseldi. 2019 yılından itibaren Manisa Muaythai Eğitim Merkezi'nde antrenörlük yapan kardeşler, 2 yıl önce de il hakemi olarak görev almaya başladı.

'BİRLİKTE SPORCU YETİŞTİRİYORUZ'

Kardeşlerden Ayşenur Boz, "Muaythai eğitim merkezinde antrenörlük yapıyorum. Aynı zamanda hakemim. Bugüne kadar yüzlerce sporcu yetiştirdik, yetiştirmeye de devam ediyoruz. Hedefimiz, Türkiye'ye milli sporcu yetiştirmek ve dünya şampiyonu olmak. Kız kardeşimle aynı salonu paylaşıyor olmak daha güzel. Birbirimize benziyoruz ve aramızdaki yaş farkı da az. Spora birlikte başladık. Hem antrenör hem de hakemliğimizi aldık. Şimdi birlikte sporcu yetiştiriyoruz. Kız kardeşimin hem günlük hayatta hem de sporda yanımda olması bana daha çok güç veriyor, birlikte başaracağımıza inanıyorum" dedi.

'10 YILDIR BU SPORUCUN İÇERİSİNDEYİZ'

Gülahsen Boz da "Ablamla birlikte yaklaşık 10 yıldır bu sporun içerisindeyiz. Ediz hocam sayesinde bu sporla tanıştık ve antrenörlük yapmaya başladık. Aynı zamanda sporcu yetiştiriyoruz. Ablamla birlikte bu sporun içerisinde olarak sporcu yetiştirmek ayrıca bana mutluluk veriyor. Hedefimiz, Türkiye ve dünya şampiyonlarında başarılı sporcular yetiştirmek" diye konuştu.