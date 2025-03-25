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        Manisa'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 23:41 Güncelleme: 25.03.2025 - 23:45
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        Manisa'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması kamerada: 1 ölü, 1 yaralı
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        MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 17.34’te İzmir- Ankara Karayolu Avşar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Abdullah Özgüven (71) yönetimindeki 32 AE 428 plakalı hafif ticari araç, tali yoldan İzmir- Ankara Karayoluna çıkan Sezai Gök (46) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptı. Motosikleti önüne alıp sürükleyen hafif ticari araç, emniyet şeridinde olan 45 J 6394 plakalı servis aracına da arkadan çarparak durabildi. Motosiklet, hafif ticari araç ile servis aracının arasında sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Sezai Gök’ün kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif ticari aracın yaralanan sürücüsü Abdullah Özgüven, Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Sezai Gök’ün Turgutlu İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü’nde çalıştığı, 7 Eylül Stadyumunda görev yaptığı öğrenildi.

        KAZA KAMERADA

        Öte yandan, kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Gök’ün tali yoldan karayoluna çıkışı ve kendisine çarpan hafif ticari aracın hızla geldiği anlar yer aldı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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