Somaspor gurbette

2'nciLig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Menemen FK'yı evinde tek golle yenen Somaspor yarın erteleme sınavında Karaman FK deplasmanına çıkacak. Yeni Karaman Stadyumu'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Grupta iddiasız kalan Somaspor'un 32 puanı, bir üst basamağındaki Karaman ekibinin ise 33 puanı bulunuyor.

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