Festivalde saçılacak 8 ton mesir için mesai başladı

UNESCO'nun 'Somut Olmayan Kültürel Miras' listesinde yer alan, 'Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde, saçılacak olan ve Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tescilli 8 ton mesir macunun hazırlanmasına başlandı. 15 kadının yaklaşık 5 asırlık tarifle 41 çeşit baharat kullanarak, geleneğe en uygun şekilde hazırladığı mesir macunları, 27 Nisan'da halka saçılacak.

Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan hastalandığında dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımı ile hazırlanan mesir macunu, Hafsa Sultan'ın fermanıyla 485'inci kez halka saçılmak için karılmaya başlandı. Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği imalathanesinde, 15 kadın tarafından yaklaşık 5 asırlık geleneğe uygun şekilde hazırlanan mesir macunları, tek tek işlendikten sonra, özel kağıdına sarılıyor. 8 ton mesir macunu, istiflendiği çuvallarda, tarihi Sultan Camii’nin kubbe ve şerefelerinden halka saçılacağı 27 Nisan'ı bekliyor.

41 ÇEŞİT BAHARATTAN OLUŞAN MESİR MACUNU

485 yıldır içeriği bozulmadan hazırlanan mesir macununun içinde tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, hibiskus, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarıhalile, vanilya, darı fülfül, kakule, havlıcan, hıyarşembe, safran, kimyon, çam sakızı, mürsafi, meyan balı, zulumba, limon kabuğu, portakal kabuğu, deve dikeni tohumu, keten tohumu, keçiboynuzu, udi hindi, ısırgan tohumu, akbiber, üzüm çekirdeği, hayıt tohumu, biberiye, funda yaprağı, melisa otu, karahalile olduğu belirtildi.

'MESİR FESTİVALİ MANİSA'NIN BİR BAYRAMI' Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Tanık, 485'inci mesir festivalini, nevruz kutlamalarının ardından Sultan Camisi'nde yapılan temsili karma töreniyle başlattıklarını belirtip, "Festivali 4 yıl aradan sonra geçen yıl kutlamıştık. Bu sene çok daha iyi bir şekilde 22 Nisan'da başlayıp, 27 Nisan'da saçımını gerçekleştireceğimiz mesir festivali çalışmalarımız başladı. Dernek olarak geçen yıl 7 ton mesir macunu hazırlamıştık, bu sene 1 ton daha arttırarak, 8 tona çıkardık. 27 Nisan'da halkımızla buluşturacağız. Bu gelenek bu inanış çok farklı, dünyada örneği olmayan 500 yıla yakın geçmişi olan hem ilimiz hem de ülkemiz adına önemli bir gelenek. İçerisinde şifa, sevgiyi ve barışı barındırıyor. Dernek olarak geleneğe en yakın şekilde mesir inanışını sürdürmeye çalışıyoruz. Mesir festivali Manisa'nın bir bayramı. Sosyal anlamda, kültürel anlamda, ekonomik anlamda festivallerin o şehre kazanımı çok önemlidir. Her kesime yönelik birçok faaliyetlerimiz olacak. Yabancı misafirlerimiz gelecek. Kültür alışverişinde bulunacağız. Ekonomik anlamda herkes bundan pay alacak" dedi.