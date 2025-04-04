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        Manisa Basket seri istiyor

        BASKETBOLSüper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Tofaş'ı mağlup ederek nefes alan düşme hattından uzaklaşma hedefindeki Manisa Basket yarın Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 11:58 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:58
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        Manisa Basket seri istiyor
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Tofaş'ı mağlup ederek nefes alan düşme hattından uzaklaşma hedefindeki Manisa Basket yarın Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ligde Manisa Basket'in bitime 7 maç kala 7 galibiyeti bulunuyor. Hafta içinde Eurocup yarı finalinde Gran Canaria'ya elenerek final şansını tepen Bahçeşehir Koleji'nin 13 galibiyeti var. Bahçeşehir'in geçen hafta Aliağa Petkimspor maçı ise Avrupa mücadelesi nedeniyle ertelenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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