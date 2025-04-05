Manisa FK - Ankara Keçiörengücü: 1-2

1'İNCİ Lig'de kümede kalma mücadelesi veren düşme potasındaki Manisa FK 32’nci haftada evinde Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenilerek büyük avantaj kaybetti. Manisa FK, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve sahadan puansız ayrıldı.

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