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        Manisa FK - Ankara Keçiörengücü: 1-2

        STAT:19 MayısHAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Adem ZorluMANİSA FK: Alperen-Yusuf, Muhammet Ensar Akgün, Arslanagic, Umut (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 15:38 Güncelleme: 05.04.2025 - 15:38
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        Manisa FK - Ankara Keçiörengücü: 1-2
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        STAT:19 Mayıs

        HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Adem Zorlu

        MANİSA FK: Alperen-Yusuf, Muhammet Ensar Akgün, Arslanagic, Umut (Dk. 84 Kaan Kanak), Toure, Oğuz, Diallo, Ramirez (Dk. 78 Muhammed Enes Kiprit), Fofana, Osuji (Dk. 68 Minchev)

        ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin, Uğur, Caulker, Arda, Ali, Erkam, Traore, Dembele (Dk. 46 Camara), Rroca (Dk. 71 Silva), Ezeh (Dk. 90 Süleyman), Diouf

        GOLLER: Dk. 41 Diallo (Manisa FK), Dk. 44 Diouf, Dk. 74 Ezeh (Ankara Keçiörengücü)

        SARI KARTLAR: Yusuf (Manisa FK), Rroca, Erkam Develi (Ankara Keçiörengücü)

        1'İNCİ Lig'de kümede kalma mücadelesi veren düşme potasındaki Manisa FK 32’nci haftada evinde Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenilerek büyük avantaj kaybetti. Manisa FK, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve sahadan puansız ayrıldı.

        41’inci dakikada ev sahibi ekipte ceza sahası sol köşesinde topla buluşan Diallo, yaptığı çalımların ardından yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

        44’üncü dakikada orta alanda topu alan Traore, kale alanına uzun pasında rakibin arkasına sarkan Diouf, kaleci Alperen ile karşı karşıya kaldı. Diouf'un şutunda top ağlarla buluştu, maça eşitlik geldi: 1-1.

        74’üncü dakika konuk takımda Erkam’ın pasında topu alan Ezeh, sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla yerden uzak köşeye vurdu, top fileleri havalandırdı: 2-1.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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