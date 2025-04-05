Manisa Basket - Bahçeşehir Koleji: 90-109

Türkiye Basketbol Süper Ligi 24’üncü haftasında Manisa Basket, Bahçeşehir Koleji’ni ağırladı. Muradiye Salonu’nda oynanan maçın ilk periyodunda konuk takım 28-23'lük 5 farkla devreyi önde tamamladı. İkinci periyoda hızlı başlayan konuk takım devreyi 15 farkla 60-42 galip kapattı. 3’üncü periyotta üstün olan Bahçeşehir Koleji, farkı 19’a çıkararak, periyodu 86-67 önde tamamladı. Maç, 109-90 Bahçeşehir Koleji’nin üstünlüğüyle sona erdi. Maçın en skorer ismi 24 sayıyla Manisa Basket Divissa’da Acuil oldu.

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